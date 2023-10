Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas ficaram feridas após acidente registrado pela Polícia Rodoviária Estadual – PRE neste domingo (29) na PR-092 entre os municípios de Siqueira Campos e Wenceslau Braz, Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a PRE, conforme dados colhidos no local do sinistro pelos policiais rodoviários da unidade operacional de Siqueira Campos, uma BMW/320 com placas de Wenceslau Braz/PR transitava pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz, quando veio a tombar as margens esquerda da rodovia, base seu sentido de tráfego.

Do acidente resultou em dano no veículo e ferimentos ao condutor de 31 anos e a passageira de 30. Ambos com ferimentos leves foram encaminhado ao PS de Siqueira Campos.