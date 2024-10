A GeniusCon 2024 – maior feira de inovação e tecnologia do Norte Pioneiro do Paraná e uma das maiores do Estado – começa nesta quarta-feira (16), no Centro de Eventos, em Jacarezinho. Em oito edições anteriores já atraiu mais de 26 mil visitantes, e a expectativa da Comissão Organizadora é de um grande público novamente.

Organizada pelo SRI do Norte Pioneiro, Sebrae/PR e Prefeitura de Jacarezinho, a feira visa promover a conexão entre startups, estudantes e empresas, além de destacar as oportunidades de desenvolvimento tecnológico na região.

A feira é reconhecida como um espaço para inovação e tecnologia, oferecendo oportunidades para conhecimento, parcerias e negócios. A edição de 2024 acontece entre os dias 16 e 18 de outubro e terá transmissão de conteúdos e podcast ao vivo pelo Youtube.

A programação aborda temas como Bioenergia, Inteligência Artificial, Agro 4.0, Robótica Aplicada e produtos inovadores do setor agropecuário, áreas que estão transformando tanto a economia, quanto o cotidiano das pessoas. Essa ênfase em inovação tem ampliado o prestígio do evento, consolidando-o como um caminho para o crescimento sustentável e soluções eficientes.

Além dos temas principais, a feira será um verdadeiro intercâmbio tecnológico para os amantes da inovação. Manterá também as atividades tradicionais das edições anteriores, incluindo maratonas de soluções tecnológicas para o agronegócio, competições de robótica e startups, além de desafios entre escolas e instituições de ensino, garantindo uma experiência interativa e dinâmica.

Empresários e potenciais investidores também são esperados em grande número, com o objetivo de explorar projetos e identificar novas soluções para suas empresas, promovendo uma troca valiosa entre o meio acadêmico e o mercado.

As startups selecionadas na 9ª edição da GeniusCon terão a oportunidade de apresentar suas ideias em um espaço amplo, preparado para receber milhares de visitantes, podendo ser transformadas em Mínimo Produto Viável (MVP).

PROGRAMAÇÃO

A abertura oficial da feira está marcada para as 9h desta quarta (16). A programação segue com oficinas e painéis sobre os temas abordados ao longo dos três dias do evento, que se encerra na sexta-feira. As competições, cujos vencedores serão anunciados no último dia, também são destaque.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente, no site:

https://www.geniuscon.com.br/ e a entrada é gratuita