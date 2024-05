Uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi resgatada nesta terça-feira (14). Após uma operação que durou cerca de sete horas, o animal foi retirado pela janela com o trabalho de 15 pessoas.

Um vídeo publicado pelas redes sociais do governo do Rio Grande do Sul mostra a equipe se preparando para içar o animal pela janela do apartamento por meio de uma técnica chamada de tirolesa dinâmica. A égua foi vendada e sedada para a realização do resgate.

Antes de ser retirada do prédio, a égua também foi alimentada e hidratada. Ainda não se sabe para onde será encaminhada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a construção estava vazia e sem moradores devido à cheia do Rio Sinos que deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas no município e 100 mil desalojadas.

Atualmente, 446 dos 497 municípios do Estado foram afetados pelas enchentes. O governo estadual já contabiliza 149 mortes e 112 pessoas desaparecidas desde o início das cheias.

Égua que estava presa em prédio no RS é resgatada; assista

