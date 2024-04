Em 20 dias, a Operação Mulher Segura, lançada pelo Governo do Estado e executada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, realizou 122 prisões. Do total, 80 ocorreram em cumprimento de mandados em aberto, relacionados a crimes como violência doméstica, crimes sexuais, feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, além de outras 42 prisões realizadas em flagrante, evidenciando a eficácia das ações empreendidas pelas forças de segurança.

Inserida nas ações de segurança do Governo do Estado, a operação busca reforçar a proteção e garantir os direitos das mulheres em todas as regiões do Paraná. “A Operação Mulher Segura continua em andamento e as forças de segurança permanecem dedicadas a garantir que todas possam viver livres de violência e com dignidade”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Continuaremos firmes, porque este é apenas o começo de uma jornada em direção a um futuro mais seguro para todas as mulheres”.

A operação, que conta com o apoio de diversas instituições e das forças da Segurança Pública, tem como principal objetivo reprimir crimes contra mulheres, além de prevenir e oferecer suporte às vítimas, garantindo que recebam o auxílio necessário para superar essas situações de violência.

A Operação Mulher Segura atua em conjunto com o Comitê Interestitucional de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres do Paraná . Instituído no fim de fevereiro, o comitê tem objetivo não só de combater a violência, mas também de qualificar o atendimento a mulheres em situação de violência.

A ações está estruturada em quatro frentes de atuação: palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas e aos agressores para acompanhamento das ocorrências, além de monitoramento de quem já é acusado ou condenado por violência contra a mulher.

A Operação Mulher Segura já promoveu um ciclo de palestras educativas em diversas cidades. Até o momento, mais de 3 mil pessoas participaram de 36 eventos, realizados em Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Almirante Tamandaré, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Paranaguá, Paranavaí, Cascavel, Toledo, Santa Helena, Medianeira, Foz do Iguaçu, Umuarama e Santa Izabel d’Oeste.

As palestras são ministradas por policiais e outros profissionais, abordando temas como prevenção de crimes, enfrentamento da violência doméstica, empoderamento, autodefesa, entre outros. Haverá também palestras ao público geral sobre a conscientização de combate à violência contra a mulher.