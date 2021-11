Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tribunal do Júri de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do estado, condenou a 21 anos e 4 meses de reclusão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio ocorrido em 18 de agosto de 2001. O processo ficou suspenso por muitos anos, pois o réu foi citado por edital e não tinha sido encontrado. Tempos depois, com a localização do acusado, o processo voltou a correr, e o julgamento foi realizado nesta segunda-feira, 9 de novembro.

Conforme a denúncia, a vítima era amiga do réu, morando no mesmo imóvel, e tinha contraído dívidas relacionadas ao fornecimento de drogas. Por não receber os valores devidos, o acusado, com um cúmplice não identificado, convidaram dissimuladamente a vítima para uma pescaria em local afastado, onde o crime foi cometido, com golpes de faca e disparos de arma de fogo.

Embora o crime tenha acontecido há duas décadas, as testemunhas ouvidas durante a sessão de julgamento conseguiram lembrar dados importantes do crime, o que, junto com a exposição de documentos, levou os jurados a condenarem o réu por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.