Um grupo de estudantes do Colégio Estadual do Paraná (CEP), de Curitiba, programará dispositivos que serão enviados à Lua, como parte da missão Artemis, da Nasa, para coletar dados do satélite natural da terra. Os dez alunos são integrantes da Equipe de Ciências Espaciais Longe Lateqve (CEELL), do CEP, e têm aulas de astronomia no contraturno, no planetário da escola e, ocasionalmente, no Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná (OACEP), em Campo Magro.

A atividade será desenvolvida dentro do projeto de astronomia cidadã GLEE – Great Lunar Expedition for Everyone (Grande Expedição Lunar para Todos, em tradução livre), uma iniciativa da Nasa em parceria com a Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos.

O projeto abriu inscrições para equipes de estudantes de todo o mundo. Foram selecionados 212, sendo três brasileiros – além do grupo do CEP, também foram contemplados um da USP (Universidade de São Paulo) de São Carlos e outro da UnB (Universidade de Brasília).