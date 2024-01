Um acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (23) na PR-439, em Santo Antônio da Platina, deixou o empresário platinense José Marcos da Silva, de 51 anos, gravemente ferido. Ele retornava de um rancho.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 59. José Marcos dirigia um Renault/Master quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo que colidiu com uma árvore.

Equipes de resgate foram acionadas e José Marcos foi socorrido, sendo encaminhado inicialmente ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho, onde passou por cirurgia. Após a intervenção, José Marcos foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico de Londrina.

O empresário sofreu fraturas, perfuração de pulmão, traumatismo em tórax e crânio, conforme informações apuradas pela reportagem. O estado de saúde é considerado grave, porém estável..

A PRE destacou que, no momento do acidente, a pista encontrava-se molhada devido à chuva e o tempo estava nublado. As condições climáticas podem ter contribuído para o ocorrido. A causa exata do acidente será objeto de investigação pelas autoridades competentes.