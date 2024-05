As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começam nesta segunda-feira (27). O período para realização da inscrição vai até dia 7 de junho e a prova acontece nos dias 3 e 10 de novembro.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a taxa de inscrição se mantém a mesma. O valor de R$ 85 pode ser pago via boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou, dependendo do banco, poupança. Estudantes que tiveram a isenção da taxa aprovada também precisam realizar a inscrição.

Além disso, é importante relembrar que o participante deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira no momento da inscrição. As opções são inglês ou espanhol.

As inscrições para o Enem 2024 podem ser feitas através da Página do Participante. Para isso, é preciso cadastrar o CPF do estudante e a senha do portal do governo federal.

Inscrições para o treineiro do Enem 2024

Além disso, estudantes que irão concluir o ensino médio após o ano letivo de 2024 ou que não estão cursando também podem participar do Enem na condição de treineiros. Contudo, o candidato deve estar ciente de que a participação será útil somente para autoavaliação de conhecimentos.

Quem não está no ensino médio também pode fazer Enem. (Foto: Ilustração/iStock)

Por fim, os resultados do participante treineiro da prova não podem ser usados para acesso ao ensino superior. Além disso, os resultados destes candidatos serão divulgados 60 dias após a divulgação dos demais.