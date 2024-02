O ciclone subtropical que se formou no Rio de Janeiro e avança pela Costa Sul do Brasil pode ser reclassificado como uma tempestade subtropical ainda na manhã deste sábado (17). O fenômeno batizado de Akará, que em tupi antigo significa uma espécie de peixe, pode virar um furacão. Entenda.

De acordo com o ClimaTempo, este ciclone subtropical deve continuar se intensificando no fim de semana e caso se transforme em uma tempestade tropical, deve trazer ventos mais intensos e riscos de estragos.

No caso da força dos ventos aumentarem, o Araká pode virar o terceiro furacão registrado na costa brasileira. A primeira foi o furacão Catarina, que atuou em março de 2004, e o outro a Iba, uma tempestade tropical que surgiu em março de 2019.

O Paraná pode ser atingido pelo ciclone?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apesar do ciclone subtropical avançar pelo Sul do Brasil, o Paraná não deve ser afetado pelo fenômeno.

O meteorologista Samuel Braun explica que a preocupação maior é para os oceanos paranaenses, já que o ciclone pode trazer temporais e ondas variando em torno de 3 a 5 metros.

“Esse ciclone subtropical deve permanecer atuando nos próximos dias aqui na costa do sul do país, mas não se aproxima do continente. Então pelo menos até a próxima terça-feira (20) ele vai continuar atuando aqui em alto mar, próximo à costa do sul do Brasil.