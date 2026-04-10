As BRs 369, em Bandeirantes, e 153, em Santo Antônio da Platina, contam a partir desta quinta-feira (9) com as estruturas modernas das novas Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As UOPs foram construídas e entregues pela EPR Litoral Pioneiro, agregando os recursos de segurança aos usuários que circulam pelas rodovias e contribuindo para salvar vidas.

As novas unidades estão localizadas no km 61 da BR-369, em Bandeirantes (que substitui a antiga estrutura de Cornélio Procópio), e no km 47 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, em trechos movimentados e relevantes para o corredor viário paranaense. “É uma grande satisfação proporcionar a entrega das unidades operacionais da PRF, pois agrega no trabalho de excelência prestado pela Polícia Rodoviária Federal e contribui diretamente na segurança, para que seja plena em todo o trecho”, comenta o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Felipe Ferreira Neves. O valor investido pela concessionária em cada UOP foi de R$ 9 milhões.

As duas UOPs são as primeiras de um total de 19 novas unidades da PRF que serão entregues até 2028 pelo programa de concessão de rodovias no Paraná. “É um momento ímpar na história da PRF em termos de investimento em infraestrutura. Além disso, a gente tem recebido muitas viaturas, radares portáteis, e todo o investimento que a concessionária faz em videomonitoramento, em radares fixos. São ações e investimentos que refletem na segurança viária e no objetivo comum nosso e das concessionárias de reduzir os índices de violência no trânsito, reduzir o número de pessoas feridas e o número de pessoas mortas em sinistros de trânsito”, comenta o superintendente da PRF no Paraná, Fernando Oliveira.

As estruturas foram construídas conforme os modernos padrões da PRF e contam com 389 m² de edificação blindada, duas coberturas de fiscalização com mais de 680 m² e rampa de visualização que permite que toda a superfície dos veículos seja examinada. Ao todo, são mais de 1.900 m² incluindo estacionamentos e antena. São elementos que oferecem melhores condições de trabalho aos policiais rodoviários e, consequentemente, um serviço de qualidade aos usuários.

Homenagens

Os nomes escolhidos pela PRF para as unidades prestam homenagem a policiais rodoviários que atuaram na corporação e se destacaram pela dedicação à função. Em Bandeirantes, a UOP foi batizada como Marcos Hermenegildo Flores Tagomori, que faleceu em agosto de 2023. Ele atuou em Rondônia e em 2016 iniciou o serviço em Londrina até falecer por questões de saúde.

A unidade de Santo Antônio da Platina recebeu o nome do policial rodoviário federal Reinaldo Martins Portelinha, que atuou no Paraná durante toda sua carreira, desde 1994. Ele faleceu em 2012, em decorrência de problemas de saúde.