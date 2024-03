A entrega de uma das primeiras obras em trechos críticos nos emblemáticos Viadutos dos Padres e do Caruru, no alto da Serra do Mar, no início desta semana pela EPR Litoral Pioneiro, é apenas um dos marcos de como a concessionária vai atuar e transformar um trecho de 605 quilômetros de estradas no Paraná. Os investimentos somam mais de R$ 8 bilhões em infraestrutura e segurança aos usuários nos próximos sete anos.

O Viaduto dos Padres e o Viaduto Caruru fazem parte de uma rota estratégica e são extremamente importantes para a economia do Paraná e devem estar em condições adequadas de trafegabilidade. Por isso, foram os primeiros pontos a receber atenção da concessionária nesta primeira fase de Trabalhos Iniciais, que contempla requalificação das rodovias”, comenta o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Roberto Longman.

Em 10 dias, a concessionária realizou a troca do pavimento nos dois viadutos, que estavam em estado crítico.

A EPR Litoral Pioneiro também revitalizou a área de escape localizada no km 37 da BR 277. Com a nova sinalização e manutenção ao entorno, o motorista que precisar daquele dispositivo agora será melhor assistido em situações emergenciais. Ao longo da BR 277 também foram concluídos os trabalhos de ‘tapa-buraco’ em todo o trecho.

É importante frisar que nestes primeiros 12 meses executaremos a fase de Trabalhos Iniciais, que contempla a requalificação das rodovias, em especial do pavimento, sinalização, roçada e drenagem, deixando-as em condições adequadas de segurança e conforto para os motoristas. A partir do segundo ano iniciam obras de recuperação e intervenções mais profundas e a partir do terceiro ano iniciam as entregas das ampliações e melhorias do sistema rodoviário como obras de duplicação e construção de terceiras faixas”, explica Longman.

Cronograma de muitas obras nos próximos anos

O início da operação da concessionária EPR Litoral Pioneiro nas rodovias do Lote 2 representa a retomada de investimentos após dois anos e quatro meses sem concessão. Entre os R$ 8 bilhões de investimentos, R$ 1,3 bilhões serão destinados para a recuperação das rodovias e os outros R$ 6,7 bilhões para ampliações e melhorias.

Logo nos primeiros 7 anos de contrato serão entregues 350 quilômetros de duplicação em todo o trecho, além de 130 dispositivos de interconexão, para acessos e retornos nas rodovias com padrão internacional de segurança. Destaque para a região de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, onde serão 70 quilômetros de rodovias duplicadas já no terceiro ano da concessão. Junto com a duplicação, as rodovias recebem também estrutura completa com vias marginais, ciclovias e passarelas em vários trechos urbanos.

Um dos maiores projetos da concessão é a instalação de 138 quilômetros de terceiras faixas na BR 277 entre Curitiba e Paranaguá, bem como a duplicação da PR 407 que leva a Pontal do Paraná. O trecho mais crítico da serra do mar também receberá investimento em iluminação num trecho de 30 quilômetros e mais uma área de escape.

Adicionalmente será implantado até o terceiro ano o Wifi e o monitoramento por câmera em 100% dos 605 quilômetros da concessão, oferecendo ainda mais segurança aos usuários.

Norte Pioneiro

O município de Jacarezinho e região é quem receberá mais obras e melhorias nos primeiros anos de concessão, com projetos a serem concluídos até o terceiro ano. Serão realizados nesta região importantes obras como:

Duplicação: de 51 quilômetros da BR-153, entre o km 1 e o km 52, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. de 18 quilômetros na BR-369 entre o km 04 e o km 22, entre Jacarezinho e Cambará.

Implantação de vias marginais na BR-153, nos trechos urbanos de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Construção de 23 dispositivos de interconexão na BR-153 e BR-369, que irá melhorar a conexão entre a rodovia, demais estradas e as cidades.

Instalação de 10 passarelas na BR-153 e BR-369, sendo 8 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Investimentos EPR Litoral Pioneiro 350 km de duplicação

138 km de faixas adicionais

73 km de vias marginais

73 km de ciclovias

130 dispositivos de interconexão

52 passarelas

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153.