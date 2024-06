Motoristas que viajam pela PR-092 a partir desta terça-feira (18) devem redobrar a atenção entre os quilômetros 290 e 295, na região do município de Siqueira Campos. Este trecho estará bloqueado de forma emergencial para realização de um reparo no pavimento.

Durante a realização de manutenção no pavimento na rodovia pelas equipes da EPR Litoral Pioneiro, foi identificada uma tipologia construtiva da laje do viaduto não usual, que não estava nos registros iniciais. Este problema exige que o tráfego seja desviado para evitar risco ao usuário.

A orientação é para que os motoristas sigam rigorosamente a sinalização extra que está sendo empregada no local. Os trabalhos de reparos dependem de uma avaliação especializada do viaduto, que subsidiará as obras no local, bem como a recomposição da sinalização e devem seguir ainda pelas próximas semanas.

Operação

A EPR Litoral Pioneiro destaca ainda que, apesar das obras no local, a efetiva operação (guinchos, ambulâncias e apoio aos motoristas) na PR-092 ainda não iniciou. Conforme o contrato de concessão, esse serviço estará disponível aos motoristas a partir de agosto deste ano.