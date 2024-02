A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta quinta-feira (8) um mutirão de empregos para a contratação de profissionais que irão atuar na concessionária responsável pelas rodovias do Lote 2 do novo pedágio paranaense. A ação será realizada no município de Jacarezinho, às 8h30, nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho – ACIJA. .

Estão abertas 37 vagas, para os cargos de operador de arrecadação, assistente de gestão de pessoas e técnico eletroeletrônico. Os valores dos salários serão divulgados durante o processo seletivo e, para participar, o candidato deve comparecer a ACIJA que fica na rua Dr. Heráclio Gomes, 732, Jacarezinho, munidos de documentos pessoais para inscrição.

Contratações

Ao todo, a EPR Litoral Pioneiro estima contratar aproximadamente 400 profissionais em 2024, para os trabalhos iniciais nos 605 quilômetros de rodovias entre os municípios litorâneos, Campos Gerais e o Norte Pioneiro. Desde o início do processo de contratação pela concessionária, 104 profissionais já estão ocupando os postos de trabalho.

As contratações em todo o Paraná estão sendo realizadas em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), com mutirões em diferentes municípios do estado. Também é possível se candidatar a outras vagas que serão abertas cadastrando o currículo no site www.grupoepr.com.br, buscando pelo link ‘Trabalhe-Conosco’.

Serviço

Mutirão de empregos EPR Litoral Pioneiro em Jacarezinho

Data: quinta-feira, 8 de fevereiro

Horário: 8h30

Local: ACIJA Jacarezinho – Rua Dr. Heráclio Gomes, 732.

Cargos: Operador de arrecadação, assistente de gestão de pessoas e técnico eletroeletrônico

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.