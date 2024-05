A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), enviada do Paraná especialmente para auxiliar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, atingiu neste domingo (5) a marca de 106 resgates. Em três dias no estado vizinho, o helicóptero dos militares paranaenses salvaram mais de 100 vidas, 12 animais de estimação e transportaram mais de 400 kg de medicamentos.

O Falcão 08 atua em cidades do Rio Grande do Sul desde o dia 2 de maio. Somente neste domingo (5), foram 56 resgates, principalmente de vítimas que estavam ilhadas já há 2 dias, aguardando socorro em lajes, coberturas, telhados, sacadas, e também com várias crianças precisando de socorro. Dos mais de 50 resgates deste domingo, 17 crianças foram transportadas, geralmente em locais com difícil acesso da aeronave exigindo alto grau de proficiência e precisão dos profissionais do BPMOA

A equipe paranaense segue atuando junto com o Comando das Operações Aéreas de resposta ao incidente, Defesa Civil RS, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros em Canoas, apoiando as ações de transporte de materiais e medicamentos, Busca, Salvamentos, Resgates e o que for necessário para ajudar a salvar vidas.

Mais de 100 vidas foram salvas no Rio Grande do Sul por militares do Paraná (Vídeo: BPMOA)

Ajude o Rio Grande do Sul

Com as fortes chuvas que deixaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias, órgãos oficiais do Paraná vêm atuando para auxiliar a população afetada pelas inundações. Para saber como ajudar, acesse ajudeoriogrande.com.br/.