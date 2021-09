Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 16h30min na data de ontem (02/09) os policiais militares da equipe ROTAM se encontravam em um posto de combustível na Avenida Brasil na cidade de Jacarezinho, quando uma senhora relatou aos militares que uma mulher, havia furtado seu celular dentro do seu veículo.

Diante das informações e de posse das imagens de uma câmera de segurança, a equipe policial iniciou o patrulhamento no intuito de localizar a autora do furto e com sucesso conseguiu identifica-la na Rua Paraná onde a mesma foi abordada.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao ser indagada sobre o celular furtado, esta disse que havia escondido em um terreno baldio na Rua Anacleto do Carmo, Vila Rondon.

A equipe deslocou-se então até o referido local e após buscas na beira do rio, encontrou o celular Iphone 8 Plus. Diante dos fatos o aparelho e a autora foram encaminhados a sede da 1º Cia PM para confecção do boletim de ocorrência, posteriormente foi levada ao pronto socorro para atestar sua integridade física e depois foi entregue na delegacia de polícia.