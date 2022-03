Escutar esta notícia Escutar esta notícia

























































































Confiram as fotos do nosso 1º Encontro da família, que ocorreu segunda-feira (14/03/2022)

O evento contou com a participação de Juliana Aguiar consultora Socioemocional da Escola da Inteligência.

O tema abordado foi “Os desafios do século XXI: o papel da família na educação 4.0”.

A Escola da Inteligência é um programa educacional que objetiva desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos – professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos em escolas de todo Brasil. Há dois anos a Escola Jean Piaget vem se destacando por ser a primeira e única Escola de Jacarezinho a implantar este tão conceituado programa, isso porque a escola Jean Piaget se preocupa com o desenvolvimento global de seus alunos, unindo solidas parceria em busca de contribuir para a formação de novas gerações emocionalmente mais saudáveis.