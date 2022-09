Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Feira do comércio de Jacarezinho deve reunir de 7 a 9 mil pessoas e acontece até domingo, em frente ao Salão Paroquial

O XI Espaço Fashion, feira do comércio de Jacarezinho, tem início nesta sexta-feira (23) com expectativa de grande público nos três dias de evento. De acordo com a organização, são esperadas de 7 a 9 mil pessoas, com projeção de grande volume de vendas.

Realizado pela Câmara da Mulher Empreendedora de Negócios de Jacarezinho em parceria com a prefeitura de Jacarezinho, o objetivo do Espaço Fashion é a integração das empresárias do município e o apoio ao empreendedorismo e ao comércio local, de forma geral.

Neste ano serão 31 expositores, de diferentes segmentos e uma série de atrações para os visitantes, como apresentações musical e artística, praça de alimentação, espaço para interatividade infantil, oficinas diversas, desfile de carros antigos entre outras.

“Temos desde o micro empreendedor, como uma empresa que fabrica laços artesanais, até empresas já consolidadas no mercado, como o caso da Inartec, empresa no ramo da extração e exportação de arenito há 43 anos, e o Grupo Molini’s”, avalia a presidente da Câmara da Mulher, Carla Bianca Almeida Ribeiro.

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, o apoio ao empreendedorismo é uma das marcas da atual gestão e tem colaborado diretamente para o fortalecimento do comércio local.

“Sempre tivemos uma postura de apoio incondicional ao nosso comércio, que tanto gera emprego e renda para Jacarezinho. Então seguimos não só apoiando, como buscando cada vez mais parcerias e incentivos aos nossos empresários e comerciantes de Jacarezinho”, garante.

A XI Espaço Fashion acontece de sexta a domingo na Rua Coronel Figueiredo, em frente ao salão paroquial, centro de Jacarezinho. O evento é uma realização da Câmara da Mulher Empreendedora de Negócios de Jacarezinho em parceria com a prefeitura de Jacarezinho e apoio do Fecomércio, Catedral de Jacarezinho, Sebrae, Acija (Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho) e Sindilojas de Jacarezinho e Região.