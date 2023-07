Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O espetáculo LEVALLOIS, mais nova criação da Cia. MalbArt, tem única apresentação no próximo dia 10 de julho (segunda-feira), às 20h, no Cat – Conjunto Amadores de Teatro, em Jacarezinho. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes da sessão na bilheteria do teatro.

O trabalho surge da necessidade de articular a influência da tecnologia sobre o corpo humano. O título “Levallois” refere-se a invenção da primeira ferramenta criada pela humanidade, em Levallois-Perret, na França, e como esse instrumento influenciou as incontáveis invenções e modificações na natureza que culminaram no mundo contemporâneo.

Em cena, a companhia propõe a construção de uma dança que está em aberto, cujos desdobramentos dependem das escolhas do público. Isso é feito por meio de um aplicativo desenvolvido especialmente para a peça, que permite uma participação ativa que pode mudar a direção e os rumos da narrativa.

A tecnologia, e todo o ecossistema que a envolve, está presente na cena. Durante o espetáculo, os corpos se movem de forma rígida com pouca matéria orgânica, emaranhados a fios e redes, mídias e aço inox. A máquina desafia o que se conhece por arte, e corpos se oprimem entre si.

Os bailarinos investigam na cena questões que tangenciam a evolução humana e tecnológica. Diante disso, propõe a reflexões como quais são as escolhas que realmente podemos fazer, como identificar o que é realmente indispensável em meio a tantas ofertas e produtos de última geração e o que é fato e o que é fake.

Oficina

Além da apresentação com entrada franca, o projeto ainda oferece uma oficina gratuita no dia 9 (domingo). A atividade de consciência corporal é baseada no método GYROKINESIS®️, uma técnica de educação somática que explora os movimentos da coluna, padrões respiratórios e fluxo de movimento. A oficina oferece 15 vagas, tem duração de 1h30 e é indicada para bailarinos e atores. As inscrições podem ser realizadas pelo link na bio do Instagram @malb.art.

Projeto aprovado no programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria do Estado da Cultura | Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

LEVALLOIS

Dia 10, segunda-feira, às 20h

Cat – Conjunto Amadores de Teatro

Av. Getúlio Vargas, 968

Entrada gratuita.

Retirada de ingressos a partir de 1 hora antes no local.

Oficina

Dia 9, domingo, às 10h

Cat – Conjunto Amadores de Teatro

As incrições podem ser realizadas pelo link na bio do Instagram @malb.art.

FICHA TÉCNICA:

Direção artística e coreografia: Cia MalbArt

Coordenação: Hamilton Félix

Dramaturga: Nadja Naira

Iluminação: Semy Monastier

Figurino: Dani Nogueira

Trilha sonora: Thiago Menegassi e Gilson Fukushima

Ensaiadora: Tatiana Araújo

Bailarinos: Davi Lopes, Erickson Oliveira, Hamilton Félix, Julia Melo, Thaís Lima.

Produção executiva: Bia Reiner

Designer: Leo Ultz

Fotografia: Marcielle Monize

Vídeo: Eduardo Ramos