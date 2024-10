A lista com os novos convocados deverá ser publicada nos próximos dias no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela execução do concurso público. Na página, também é possível consultar o edital completo, demais etapas do processo seletivo e orientações sobre o processo de nomeação.

Os profissionais vão se juntar a outros 2.301 já convocados e nomeados neste ano, totalizando 3.401 novos professores e pedagogos contratados para atuar em colégios da rede estadual de ensino de todo o Paraná. Os primeiros 1.195 começaram a tomar posse em janeiro, enquanto outros 1.106 tiveram os seus decretos de nomeação assinados em maio.

Os convocados fazem parte dos candidatos mais bem classificados no concurso público realizado pela Seed em junho de 2023, que, segundo o secretário da Educação, teve como objetivo ampliar a disponibilidade de docentes nas mais de duas mil escolas estaduais paranaenses. Ele lembrou que o processo seletivo anterior havia acontecido há uma década, em 2013.

“Esta era uma grande demanda de professores que já atuavam na rede por meio do PSS [Processo Seletivo Simplificado], e cujos aprovados terão estabilidade e uma perspectiva de crescimento na sua carreira de docência”, comentou Miranda.

Os professores vão lecionar as disciplinas de Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Sociologia e Química. As vagas a serem ocupadas são para carga horária de 20 horas, mas os candidatos aprovados em dois cargos – sejam os dois em docência ou um para professor docente e outro para professor pedagogo – poderão exercer carga horária de 40 horas semanais.