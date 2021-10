Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-secretário municipal de Saúde de Japira, Altamir Monteiro, foi assassinado no fim da tarde deste domingo (17) após uma discussão em um bar do município. Ele levou uma facada nas costas justamente do amigo com quem havia passado a tarde bebendo no estabelecimento.

Altamiro, que era enfermeiro concursado da prefeitura de Japira e tinha 52 anos, estava há algumas horas no bar em companhia de um homem identificado como Luiz F P, de 28 anos, além dos dois filhos menores de idade do autor da agressão.

Próximo das 19h houve uma discussão entre Altamiro e Luiz F, que desferiu uma facada nas costas do enfermeiro.

A vítima morreu na hora e o autor do crime fugiu, porém minutos mais tarde se entregou na Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, onde confessou o crime.

Altamiro foi secretário de Saúde de Japira durante a gestão do ex-prefeito Walmir Wellington da Silva. Solteiro, ele não deixa filhos. Já o assassino confesso, que não tinha passagens pela polícia, segue preso e deve ser indiciado por homicídio qualificado.

O prefeito de Japira, Ângelo Marcos Vigilato, decretou luto oficial no município pela morte do servidor e ponto facultativo nas repartições municipais, que, exceto os serviços essenciais (saúde e limpeza pública), desta forma não têm expediente nesta segunda-feira.