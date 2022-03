Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A eleição para a reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) acontecerá na sexta-feira, 25. Mas nesta semana o candidato a reitor Fábio Neia participou de três debates demonstrando suas propostas. A chapa é composta pelo professor Ricardo Campos.

“É muito importante essa demonstração das propostas para toda a comunidade que faz parte da UENP”, comenta Fábio Néia. Entre uma das propostas está a intensificação do processo de arborização, criação de espaços de convivência e saúde. Visando o bem-estar da comunidade universitária e externa. Essa ação passa por projetos esportivos, de apoio às atividades culturais e um programa de vigilância em saúde.

Além disso, o candidato também explicou que pretende ampliar as ações da Universidade para com a sustentabilidade local e regional, firmando a UENP nas boas práticas internacionais de sustentabilidade. Também tem a consolidação e ampliação da participação de docentes, agentes e estudantes nas congregações e conselhos superiores.

POTENCIALIZAR

Outro ponto que Fábio Néia ressalta em suas propostas é a articulação com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) regional de Jacarezinho, Associação dos Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP) regional de Cornélio Procópio e outros órgãos públicos e privados, sem fins lucrativos, para potencializar a inserção regional da UENP.

Para o candidato é urgente a interação entre os diversos cursos da universidade gerando ações interdisciplinares no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão.