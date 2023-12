Depois de alguns meses com diversas ocorrências de furtos, roubos, comércio e uso de entorpecentes na Feira da Lua realizada no município, o Segundo Batalhão de Polícia Militar reforçou o policiamento no local com o auxílio das equipes da região.

Várias ações foram realizadas e resultaram em diversas prisões, apreensão de drogas e recuperação de objetos furtados e roubados. Os resultados foram positivos para a população local, que voltaram a frequentar o ambiente aproveitando os momentos de lazer em família com segurança.

O coordenador da Feira da Lua, Marçal, foi quem fez as imagens divulgadas agradecendo a Polícia Militar pelos resultados e, em especial, as equipes da Patrulha Rural, sempre presentes, realizando o policiamento preventivo e ostensivo na feira.