Chega ao fim nesta quinta-feira (20) a 15ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), realizada em conjunto com a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, e responsável por atrair grande público e, principalmente, promover a integração entre produtores e toda cadeia agro.

Apesar de chegar agora ao último dia a Ficafé ainda tem atrações das mais interessantes aos participantes, sendo três delas talvez as mais aguardadas: o Encontro de Lideranças do Norte Pioneiro, com o tema “Desenvolvimento Regional, Propósito e Proposta de Valor”, na manhã desta quinta, e a divulgação dos resultados do Leilão de Cafés Especiais e a premiação dos ganhadores do Concurso Sabores do Norte Pioneiro, que acontecem durante a tarde.

Nestes dois dias de evento, porém, a feira proporcionou aos participantes e visitantes atividades diversas, graças a uma programação rica, que, entre outros, teve rodadas de negócios, exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a cafeicultura, degustação de cafés especiais, workshops, palestras e o networking entre os membros da cadeia produtiva.

Para o consultor do Sebrae/PR e um dos idealizadores da feira, Odemir Capello, a Ficafé 2022 representa um marco também para os produtores de produtos especiais da região. “Hoje, além do nosso café e do formato da feira, que já está consolidado e com visibilidade nacional, temos esses projetos de produtos especiais que tem um potencial enorme e que sem dúvida crescerá cada vez mais em produtividade e em número de participantes. Não tenho dúvida que nas próximas edições teremos cada vez mais produtos especiais”, projeta.

Entre os produtos citados por Odemir, estão queijos, vinhos, frutas, condimentos e diversas outras produções regionais devidamente certificadas – algumas, inclusive, com reconhecimento de qualidade internacional.

É o caso do queijo produzido no Sítio Aliança, em Santana do Itararé, premiado em concursos no Brasil e até na França. Leomar Martins, produtor do queijo, que foi um dos produtos de maior procura pelos visitantes da Ficafé, elogia a inclusão dos produtos especiais no evento.

“Para gente, que é pequeno produtor, ter uma oportunidade como essa é maravilhoso. Essa integração com outros produtores, essa visibilidade de mercado, é algo que fortalece muito o nosso negócio e dá uma bagagem muito boa”, avalia.

No total são 20 produtos especiais e certificados em exposição, possibilitando aos produtores a integração com toda a cadeia do agro e a garantia de visibilidade que a feira já garante por si só, por se tratar de um evento de renome nacional e grande participação de possíveis consumidores e representantes de diferentes segmentos do mercado.