Um homem de 57 anos foi preso nesta segunda-feira (12) no bairro Vila Feliz, em Apucarana, no Norte do Paraná, suspeito de matar o próprio pai, de 82 anos, com veneno de rato, conhecido como chumbinho. O caso foi registrado no dia 22 de julho e o idoso morreu 27 dias depois.

Na época, a vítima contou para a Polícia Militar (PM), enquanto estava internado no Hospital da Providência, que seu filho já tinha tentado matá-lo outra vez.

Exames realizados na época comprovaram que ele ingeriu veneno. O suspeito foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana