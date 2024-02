Na manhã desta sexta-feira (16), uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 40 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada e seu acompanhante. O crime aconteceu em setembro de 2023, na Vila Setti, em Jacarezinho.

De acordo com as investigações e denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 9 de setembro de 2023, por volta das 14h50, o acusado cercou sua ex-companheira, que estava acompanhada do atual namorado, em um veículo VW Saveiro. O homem, que dirigia um VW Gol, emparedou o casal e efetuou disparos de arma de fogo, mas errou a pontaria.

Após o crime, o acusado fugiu do município. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele, mas ele permaneceu foragido por meses.

Através de um trabalho incessante de investigação, a equipe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho identificou o paradeiro do acusado no município de Cambará. Na manhã desta sexta-feira, a equipe localizou o fugitivo, que foi preso e encaminhado à Cadeia Pública local.