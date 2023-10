Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A força das águas do Rio Iguaçu, que sofreram aumento de volume com as chuvas do último final de semana, arrancou 12 metros da passarela que leva os turistas até a Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu.

Nas imagens aéreas divulgadas na manhã desta segunda-feira (30), é possível ver o momento em que a construção é destruída e levada pela correnteza. As Cataratas do Iguaçu registraram 24,2 milhões de litros d’água por segundo, vazão 16 vezes maior em relação ao nível normal.

A administração do parque informou que a água deslocou 60% das passarelas e que fará a contabilização dos estragos.

Veja o momento em que a passarela da Garganta do Diabo é arrancada: