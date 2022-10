Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão envolvendo um VW/Fox e Ford/Ka deixou uma pessoa ferida na noite de ontem (11) na PR-431, em Jacarezinho/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o Fox seguia no sentido Jacarezinho a Cambara, quando por volta das 22h20, ao atingir o Km 42+900m, colidiu frontalmente com o ka que trafegava no sentido contrário.

O motorista do Fox (62 anos) não se feriu. Já o condutor do Ka (67 anos) teve ferimentos moderados e foi encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho.