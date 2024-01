O frigorífico Frangos Pioneiro, de Joaquim Távora, no norte Pioneiro do Paraná, está na lista de 28 frigoríficos brasileiros que podem ser habilitados a exportar para a China. A informação foi divulgada pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

A habilitação dos frigoríficos é um processo complexo que envolve a avaliação de diversos critérios, incluindo a qualidade dos produtos, a segurança alimentar e a conformidade com as normas sanitárias chinesas. O processo de inspeção deve ser concluído em até 90 dias.

Se for habilitado, o Frangos Pioneiro terá acesso a um mercado consumidor de grande potencial. A China é o principal importador de produtos agropecuários do Brasil, e as exportações de carne de frango para o país asiático cresceram 25% em 2023.

O Frangos Pioneiro é uma das maiores empresas do setor de avicultura do Paraná. A habilitação do frigorífico é uma notícia positiva para o setor avícola e para a economia do estado. A empresa deve gerar novos empregos e aumentar a renda dos produtores rurais.

Além do Frangos Pioneiro, outros quatro frigoríficos paranaenses também estão na lista de 28 habilitados: Avenorte Avícola Cianorte, de Cianorte; Plusval Agroavícola, de Umuarama; Cotriguaçu Cooperativa Central, de Cascavel; e Seara Alimentos, de Santo Inácio.