Uma frente fria atinge o Paraná nesta quarta-feira (8) e causa mudança nas temperaturas em boa parte do estado. Há risco de pancadas de chuva com descargas elétricas. Veja a previsão do tempo:

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria vai deixar o tempo instável nas regiões oeste e sudoeste paranaense. Nessas áreas são previstas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Ainda de acordo com o Simepar, o tempo continua estável nas demais regiões do estado.

Apesar da frente fria, algumas áreas seguem em alerta de calor extremo

Mesmo com a frente fria, algumas regiões permanecem em alerta vermelho para onda de calor extremo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pelo menos até a sexta-feira (9).

Conforme o instituto, as temperaturas ficam 5ºC acima da média prevista para o período. As áreas mais quentes do estado são: norte pioneiro, noroeste, norte central, centro oriental e centro ocidental.