A frente fria que atinge o Paraná pode despencar as temperaturas no estado nesta quarta-feira (15). As condições atmosféricas indicam a presença de nebulosidade em algumas áreas do estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o meteorologista Fernando Mendes, a nebulosidade atinge especialmente a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), campos gerais e no litoral do estado. Nessas áreas, há risco de chuva principalmente na serra.

Além disso, a formação de nevoeiro pode ocorrer também durante o amanhecer no oeste e ao norte. Segundo o Simepar, a mínima em General Carneiro será de 8ºC. Já em Londrina, a máxima é de 23 ºC, conforme a previsão do tempo.

Nova frente fria deve trazer chuva mais intensa ao Paraná

Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e pode causar chuvas mais intensas e tempestades em várias regiões. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta nova onda de baixas temperaturas deve atingir o estado na próxima sexta-feira (17) e provocar um final de semana marcado por alto volume de chuvas.

As chuvas devem atingir todas as regiões do Paraná e causar a queda de temperatura. Em Curitiba, a máxima no domingo (19) não deve passar dos 16ºC. Em cidades do oeste e sudoeste, as temperaturas não passam dos 20ºC no sábado (18), como Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco.