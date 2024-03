A frente fria que atinge o Sul do Brasil deve derrubar as temperaturas no Paraná durante o fim de semana. Não há risco de temporal, segundo a previsão do Clima Tempo. Confira.

Conforme o instituto, a frente fria favorece a entrada de umidade, mantendo o tempo encoberto em Curitiba e litoral. A sensação de frio aumenta, com risco de garoa no sábado (23).

Já no domingo (24), o sol deve aparecer nessas áreas no meio da tarde, mas o dia será predominantemente nublado. Nas demais regiões, não há risco de chuva e as temperaturas máximas ficam em torno de 28 e 29ºC.