Uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil e deve provocar chuvas em algumas regiões do Paraná a partir de segunda-feira (7). Segundo o Simepar, há risco de temporal durante a semana em todo estado.

A previsão para esta segunda (7) é de chuvas, especialmente na metade sul paranaense, atingindo Curitiba e Região Metropolitana (RMC), além de municípios como Francisco Beltrão e Pato Branco. Na metade norte, as temperaturas seguem altas na parte da tarde.

Já na terça-feira (8), a chuva será mais forte, especialmente na metade sul do estado. Na RMC e nos Campos Gerais as temperaturas variam durante o dia. Na quarta-feira (8) é esperada chuvas em todas as regiões, com risco de tempestades.

