A formação de uma frente fria no Sul do Brasil traz instabilidade e coloca o Paraná em risco para temporais a partir desta segunda-feira (1º). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas de instabilidade voltam a se intensificar e podem provocar chuvas em praticamente todas as regiões paranaenses.

Segundo o Simepar, deve começar a chover já pela manhã desta segunda-feira nas regiões Oeste e Noroeste. Durante a tarde, a chuva se espalha pelo Paraná e deve atingir quase todas as regiões, com exceção de cidades do Norte Pioneiro, como Jacarezinho, por exemplo, e cidades litorâneas, como Paranaguá, onde, a princípio, o tempo deve permanecer nublado. Durante a semana, conforme o Simepar, “o risco de tempestades aumenta”.

Na terça-feira (2), o sistema frontal ainda deve influenciar no Paraná, com chuvas em vários setores do estado. Na quarta-feira (3) a possibilidade de temporais diminui, com a frente fria se afastando do Paraná em direção ao oceano. As chuvas ainda são previstas em regiões mais pontuais, como no Litoral.

Na quinta-feira (4), o tempo fica mais estável, mas as chuvas devem voltar a partir de sexta-feira (5). As temperaturas, no entanto, seguem elevadas.