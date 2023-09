Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e deve derrubar as temperaturas a partir desta quinta-feira (7). De acordo com o Simepar, há risco de temporal no feriado prolongado, especialmente no interior do estado.

No feriado de Independência (7) o sol deve predominar em praticamente todo o território paranaense. Deve chover à noite, principalmente nas regiões oeste e sudeste, segundo o Simepar.

O risco de temporal é para a sexta-feira (8). O interior do estado pode ser o mais atendido, conforme a previsão. Há probabilidade de chuvas durante o final de semana também. O tempo melhora no domingo (10), mas ainda há chance de chover de forma isolada.