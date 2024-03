Um frentista foi agredido por um dos dois homens que assaltaram um posto de combustíveis que fica na BR-369, em Rolândia, norte do Paraná, na noite do último domingo (17).

Em entrevista exclusiva à RICtv, a vítima explicou que a dupla chegou de moto e o condutor aguardou no veículo para agilizar a fuga. O suspeito que o agrediu também fez ameaças com uma suposta arma, que estaria embaixo da camiseta: “ele já veio dizendo ‘não se mexe que eu atiro’”, afirmou o frentista. os aldrões levaram R$ 250 no caixa e o celular da empresa, além de machucaremo rosto do funcionário.

Além disso, o trabalhador contou que trabalha no local há quase um ano, das 22h às 6h. No entanto, depois do ocorrido, a família tem medo e espera que ele não trabalhe mais à noite.

As informações já estão com a Polícia Civil da cidade, que investiga o caso.

Assista ao momento que o assaltante aborda o frentista agredido:

https://www.instagram.com/reel/C4sgmSuuo7f/?igsh=dndsOGoxdXN5anJq