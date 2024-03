Um fusca foi flagrado trafegando a 143 km/h na PR-445, na região de Londrina, norte do Paraná, nesse sábado (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo estava com a velocidade mais que o dobro acima do permitido na via, que é de 70 km/h.

A infração de trânsito, neste caso, é considerada gravíssima por estar mais de 50% acima da velocidade máxima permitida. A multa é de R$ 880,41, mais 7 pontos e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a polícia, uma situação parecida foi registrada na mesma rodovia este ano. Outro fusca foi flagrado acima da velocidade na PR-445, a 122 km/h.

Operação

O flagrante, conforme a Polícia Rodoviária Estadual, ocorreu dentro de uma operação de fiscalização de excesso de velocidade.

Mais de 500 condutores foram autuados em poucas horas por trafegar em velocidade acima do permitido, segundo a PRE. Durante a operação, 27 condutores também foram flagrados sem o cinto de segurança.