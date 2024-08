O G2 Cia. de Dança, grupo de dança de bailarinos master do Teatro Guaíra, abre a XIX Mostra de Teatro EnCena, em Jacarezinho. Nesta edição de retomada, serão 11 espetáculos gratuitos e para todas as idades entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

A peça de dança-teatro “GAG – Uma livre adaptação de Heinrich von Kleist sobre o Teatro de Marionetes” será apresentada na segunda (26), logo após a solenidade de abertura, a partir das 20h30 no Conjunto Amadores de Teatro (CAT). Os ingressos para a apresentação gratuita estão esgotados.

A peça foi produzida pelo Centro Cultural Teatro Guaíra ano passado com direção de Gabriel Vilella e adentra o universo circense para abordar questões existenciais da condição humana e faz referências às ‘gags’, um tipo de performance popular humorística do universo dramatúrgico circense.

“Agradecemos o convite de estar neste festival marcante”, destaca Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra. Ele lembra que a parceria com o diretor Gabriel Villela em “GAG” é um reencontro. “Em 2017, Villela nos presenteou com a encenação encantada de ‘Hoje é Dia de Rock’, de José Vicente, pelo Teatro de Comédia do Paraná. Dessa nova união nasceu um espetáculo de dança que se alimenta da linguagem teatral e reafirma para todos os públicos a realidade que é a grande competência e ambição artística de nossos corpos , como é o G2”.

A dramaturgia de Villela se assemelha àquela de um hábil tecelão, pois vai tecendo os elementos do espetáculo como quem produz um tecido por meio da manipulação de fios pela trama e urdidura. Uma dramaturgia que se estende e ecoa igualmente nos figurinos, adereços e cenografia, compondo um visual ímpar e com variedade de referências étnicas e de texturas e padrões.

A XIX Mostra de Teatro EnCena é realizada pela Prefeitura de Jacarezinho, pela UENP, SESC Paraná, IFPR Campus de Jacarezinho, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, do Colégio Estadual do Paraná, da Associação Turística do Norte Pioneiro, do Diretório Central dos Estudantes da UENP e das Rádios Circulando e Cidade FM. A programação está disponível AQUI .

G2– O Paraná tem a companhia sênior mais longeva em atividade do País, criada em 1999. A ideia de um segundo grupo de dança no Teatro Guaíra surgiu da vontade de dar continuidade à carreira dos bailarinos do Balé Teatro Guaíra, aproveitando sua maturidade artística.