O Paraná conheceu um novo pequeno herói na semana passada: o Daniel Mariano dos Santos. O garoto autista de 11 anos surpreendeu a todos com sua coragem e salvou duas crianças durante um incêndio em uma casa em Jaguapitã, no norte do estado.

A casa ficou completamente destruída e a determinação do Daniel fez a diferença na vida da família que corria perigo.

“Primeiro salvei a criança de 4 anos e depois voltei para ajudar o de 8 anos”, disse o garotinho todo feliz pelo que fez.

O incêndio

Daniel contou que passava pela rua, a caminho da escola e quando percebeu o fogo, chamou outros amigos para entrar no local para ajudar.

A casa ficou completamente destruída, imagens feitas por moradores da região mostram que o fogo estava alto. As informações são de que o incêndio começou após um curto-circuito.

No local morava uma família: pai, mãe e quatro crianças.

A família perdeu tudo e a comunidade tem se mobilizado para ajudar com doações.

Enquanto isso, o Daniel recebe os cumprimentos de todos.

Ele foi realmente muito corajoso, parabéns!