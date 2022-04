Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma queda brusca de temperatura foi registrada em todo o Paraná desta quinta-feira (15) para esta sexta-feira (15). A cidade de General Carneiro, por exemplo, chegou a marcar apenas 0,8 ºC entre a madrugada e a manhã de hoje, a menor temperatura do ano no estado. Palmas e Guarapuava também amanheceram frias, com 3 ºC e 3,8ºC respectivamente.

De acordo com a tabela de temperaturas mínimas divulgadas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba chegou a bater 10,9 ºC. Londrina fez 13,3 ºC, Maringá registrou 12,7 ºC e Cascavel fez 8,2 ºC.

Veja as temperaturas mais baixas registradas no Paraná nesta sexta-feira (15)

Município – Temperatura Mínima (°C) :

: Altônia 12,1

Antonina 14,7

Apucarana 12,7

Assis Chateaubriand 10,3

Cambará 12,4

Campina da Lagoa 10,3

Campo Mourão 9,1

Capanema 9,2

Capitão Leônidas Marques 11,1

Cascavel 8,2

Cerro Azul 11,8

Cianorte 13,4

Colombo 10,1

Cornélio Procópio 13,1

Cruzeiro do Iguaçu 10,6

Curitiba 10,9

Cândido de Abreu 11,4

Fazenda Rio Grande 8,8

Foz do Iguaçu 9,0

Francisco Beltrão 8,1

General Carneiro 0,8

Goioerê 11,2

Guarapuava 3,8

Guaraqueçaba 14,5

Guaratuba 14,8

Guaíra 11,3

Inácio Martins 4,3

Irati 7,8

Ivaí 8,5

Jaguariaíva 9,2

Joaquim Távora 11,7

Lapa 6,1

Laranjeiras do Sul 8,7

Loanda 14,4

Londrina 13,3

Marechal Cândido Rondon 10,0

Maringá 12,7

Palmas 3,0

Palmital 9,4

Palotina 9,1

Paranaguá 15,6

Paranapoema 15,9

Paranavaí 15,0

Pato Branco 7,7

Pinhais 10,3

Pinhão 6,2

Ponta Grossa 8,3

Santa Helena 8,9

Santo Antônio da Platina 12,9

São Miguel do Iguaçu 10,7

Telêmaco Borba 9,4

Toledo 8,0

Ubiratã 11,1

Umuarama 13,4

União da Vitória 6,2

Conforme o Simepar, durante o final de semana, a previsão para chuva é mais estável, exceto sobre o leste, onde alguns eventos ocasionais poderão ocorrer. Em relação a temperatura, as mínimas devem chegar até 6°C.