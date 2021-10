Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um VW Gol do Governo do Estado do Paraná e uma carreta colidiram frontalmente na tarde desta quarta-feira (6) no km 30 da BR-153, trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Equipes do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina chegaram a se deslocar para o atendimento à ocorrência, mas as vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho e da Econorte.

