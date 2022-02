Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um VW Gol, com placas de Ourinhos/SP, partiu-se ao meio após ser atingido em cheio por um caminhão na tarde desta terça-feira (01) na BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR.

Conforme apurou a imprensa, o Gol seguia sentido Joaquim Távora/PR quando a motorista, identificada como Maria J. P, tentou uma ultrapassagem a atingiu a traseira de um caminhão, o carro rodou na pista e foi atingido em cheio por outro caminhão que seguia no sentido contrário, ficando completamente destruído.

Apesar da violência da batida, a motorista foi socorrida e encaminhada consciente ao pronto-socorro. Ela disse às equipes de resgate que havia outra pessoa no veículo, porém, após buscas no local, inclusive com cães farejadores, ninguém foi encontrado.