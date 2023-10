Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado comemorou nesta terça-feira (03) os 170 anos da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Na solenidade, realizada no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba, foi celebrada a história da corporação. Também foram homenageados os policiais e delegados que atuam ou já atuaram na instituição, com passagens marcantes na corporação. Foram entregues medalhas de bronze, prata e ouro, concedidas aos que completaram dez, vinte e trinta anos de casa, respectivamente. O vice-governador Darci Piana participou do encontro.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, enalteceu os policiais civis e ressaltou que os resultados obtidos pela instituição são frutos do esforço dessa gestão e de gestões anteriores. “Se temos hoje um bom resultado é porque o policial civil paranaense está fazendo a diferença na vida das pessoas. Quem merece os parabéns são os nossos policiais civis”, afirmou.

“Nos últimos anos tivemos grandes avanços, mas muitas sementes foram plantadas anteriormente. Por isso, hoje prestamos homenagens a policiais veteranos, policiais aposentados, que também ficaram marcados na história”, acrescentou.

A PCPR foi criada em 28 de setembro de 1853, no mesmo ano da emancipação do Estado, através do decreto nº 1.237, pelo imperador Dom Pedro II. A Polícia Civil é responsável por realizar as investigações criminais, produzir inquéritos que são levados até a Justiça. Além disso, atua no Instituto de Identificação e em atendimento às demandas comunitárias. É formada por agentes de polícia judiciária, papiloscopistas e delegados.

Entre os avanços dos últimos anos estão a maior renovação de frota da história, com 922 viaturas distribuídas em 146 municípios; reforço no efetivo, com a maior contratação de delegados da história; retirada dos presos em delegacias, preservando as atribuições constitucionais; e reestruturação das carreiras, quando os cargos de investigador e escrivão foram transformados em agente de polícia judiciária.

“A Polícia Civil é parte fundamental da estrutura que garante a segurança à população. Vejo na PCPR a vontade de fazer o melhor, o acolhimento e o respeito que tem com o público, e isso é fruto do trabalho diário dos policiais”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Luís Fernando Viana Artigas, delegado-geral entre 1990 e 1993 e um dos homenageados, manifestou gratidão pela homenagem. “É muito gratificante acompanhar a evolução da Polícia Civil nessas décadas. Este é um momento que vai ficar marcado na memória”, disse.

A emoção também marcou a fala do agente de polícia judiciária Arielson do Prado, que ganhou a medalha de prata por 20 anos de trabalho na PCPR. “É importante para mim atuar em prol da sociedade e poder acompanhar a evolução da Polícia Civil, cada vez mais respeitada”, afirmou.

PRESENÇAS– Participaram do evento o delegado-geral adjunto da PCPR, Riad Braga Farhat; o corregedor-geral da PCPR, Marcelo Lemos; o secretário em exercício da Casa Civil, Luciano Borges; o procurador de Justiça Moacir Gonçalves Nogueira Neto; o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer; o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antônio Geraldo Hiller Lino; o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki; o superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, delegado Rivaldo Venâncio; e o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Fernando César Oliveira.