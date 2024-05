O Governo do Paraná vai enviar nesta quarta-feira (8) mais 37 bombeiros para ajudar nos resgates nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Outros 30 profissionais que já estavam no estado gaúcho retornam ao Paraná.

Até o momento, o Paraná estava com uma equipe de mais de 30 bombeiros e um outro helicóptero no Rio Grande do Sul desde o dia 2 de maio. Em quase uma semana de trabalho, a equipe já fez mais de 850 salvamentos nas cidades de Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Guaíba.

Além disso, há a previsão de que um outro helicóptero da Polícia Civil seja deslocado para o Rio Grande do Sul para ajudar nos trabalhos de resgate e transporte às pessoas afetadas pelas chuvas.

De acordo com o Governo do Estado, a mobilização não interfere no trabalho da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros no Paraná, que segue com sua estrutura diária de rondas e policiamento normal no Estado.

Rio Grande do Sul: policiais paranaenses

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) enviou nesta terça-feira (7) 32 policiais, oito viaturas, uma embarcação e um helicóptero para ajudar no policiamento ostensivo no Rio Grande do Sul. As equipes vão ajudar a combater crimes como saques, furtos e roubos que estão acontecendo em algumas das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram cidades gaúchas nos últimos dias.

O grupo será distribuído conforme a necessidade da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, nos locais com mais ocorrências registradas, e deve ficar no estado enquanto a calamidade causada pelas chuvas durar.

São policiais preparados para os trabalhos de policiamento ostensivo e patrulhamento para coibir qualquer tipo de saque ou crime neste sentido, que infelizmente estão sendo registrados nas áreas mais afetadas pelas chuvas”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.