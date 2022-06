Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná instituiu, por meio do Decreto nº 11300/22 , o Programa Estadual da Educação Ambiental do Estado do Paraná (PEEAPR). O documento foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta sexta-feira (03), data em que se comemorou o Dia Nacional da Educação Ambiental.

“O cuidado com a biodiversidade é essencial agora e para as gerações futuras. Já temos políticas, ações e programas em diversas frentes e agora o Paraná dá mais um passo importante com o Programa Estadual da Educação Ambiental, que vai garantir outras ações não só no presente, mas também a médio e longo prazo” destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Decreto detalha as linhas de atuação da Política Estadual de Educação Ambiental, estabelecida pela Lei Estadual nº 17.505/2013 e regulamentada pelo Decreto nº 9.958/2014 . Segundo o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Everton Souza, o novo decreto representa a efetivação de um trabalho que já vem sendo feito no Estado.

“O Governo do Estado tem feito muitas entregas nos últimos três anos e cinco meses, mas continuamos semeando as sementes para que toda a sociedade possa colher muitos frutos desse trabalho nos próximos anos e usufruir de um meio ambiente que todos nós merecemos”, disse.

Entre as diretrizes do PEEAPR estão a mobilização e a articulação das representações políticas estadual e municipal e, também, o fortalecimento do tema meio ambiente nos Sistemas de Ensino.