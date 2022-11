Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná anunciou, no início da noite desta segunda-feira (31), que vai encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado um pedido de ação judicial para garantir o desbloqueio das estradas estaduais.

O Estado tem até o início da noite 28 rodovias estaduais bloqueadas pelos manifestantes, de acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) às 18h.