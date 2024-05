O Governo do Paraná enviou na manhã deste domingo (5) um avião da Casa Militar com medicamentos para crianças vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. A aeronave decolou por volta das 9h do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, com destino a Cascavel, onde será carregada com remédios específicos.

Avião da Casa Militar do Paraná será carregado com medicamentos para crianças do Rio Grande do Sul (Foto: Gabriel Rosa/ AEN)

Após a escala no oeste do Paraná, o avião da Casa Militar segue com destino a Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A ação faz parte do programa de solidariedade do governo paranaense

Na quarta-feira (1º), uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros paranaense, com barcos e um helicóptero, foi enviada para atuar nos resgates de pessoas isoladas. Na segunda-feira (6), o Paraná encaminhará colchões, kits dormitório, toneladas de alimentos e 144 mil copos de água da Sanepar.

Ajuda ao Rio Grande do Sul

Na segunda-feira (6), quatro caminhões-baú da Coordenaria Estadual da Defesa Civil do Paraná irão para o estado gaúcho com colchões e kits dormitório (composto por cobertor, travesseiro, lençol e fronha) para atender as pessoas desabrigadas. Já o envio dos alimentos e copos d’água será organizado junto com a Ceasa/PR e com a Sanepar para serem encaminhados ainda no início da semana.

O Paraná também está reforçando a campanha SOS RS. A primeira-dama Luciana Saito Massa fez, no fim da tarde de sexta-feira (3), uma reunião virtual com mais de 250 prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e coordenadores da Defesa Civil de municípios paranaenses para reforçar o pedido de ajuda.

Até a próxima quarta-feira (8), podem ser doados alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, bem como colchões, colchonetes e cobertas. As doações podem ser entregues pela população em qualquer quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná no Estado.