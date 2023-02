Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sob orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Governo do Estado montou uma força-tarefa nesta sexta-feira (10) para agilizar o atendimento aos alunos, professores e toda a comunidade escolar do Colégio Agrícola Estadual Fernando Costa, em Santa Mariana, no Norte Pioneiro, atingida por um incêndio na noite de quinta-feira (09). Com a saída rápida dos alunos e o trabalho ágil de diversas equipes do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado em poucas horas. Não há vítimas.

A Secretaria de Estado da Educação está trabalhando em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio para garantir alojamento, segurança e alimentação para os estudantes – como é um colégio agrícola, os 350 estudantes dormem nas dependências da escola porque ela funciona em sistema de internato, com simulação das situações cotidianas do campo. O colégio é referência nacional e atrai inclusive estudantes de outros estados.

O Paraná tem um sistema robusto de atendimento remoto (aulas online) e vai garantir que nenhum estudante fique desassistido pedagogicamente enquanto durar a reconstrução.

Diretores do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) vão até a cidade já nesta sexta para avaliar a estrutura atingida e agilizar a contratação emergencial das obras de reconstrução.

A escola implementa treinamentos recorrentes contra incêndios e demais incidentes emergenciais por meio do Programa Brigadas Escolares, do Governo do Estado, que engloba todos os mais de 2 mil colégios da rede. Com ele, os estudantes recebem treinamentos todos os anos para saber como agir em casos como esse. O programa também capacita servidores com a formação de brigadistas escolares.