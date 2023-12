Um grave acidente no km 41 da BR-369, entre Bandeirantes e Andirá, deixou um motorista preso nas ferragens no fim da manhã desta terça-feira (19).

Conforme apurou a reportagem, um caminhão VW Titan, com placas de Carlópolis-PR, colidiu na traseira de um caminhão Mercedes, com placas de Rolândia-PR. O Mercedes estava parado na terceira faixa com problema mecânico.

O motorista do Titan, que não teve a identidade divulgada, ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido por equipes dos bombeiros de Bandeirantes, Samu e Defesa Civil de Andirá e Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A pista ficou interditada até a decolagem do helicóptero do Samu, acionado para buscar a vítima do caminhão Titan.

O motorista do Mercedes nada sofreu.

As causas do acidente são investigadas