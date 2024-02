Na noite de sábado (10), por volta das 19h20, um grave acidente de trânsito envolvendo três automóveis foi registrado no km 34,4 da BR-369, em Cambará/PR. A colisão resultou na morte de um dos condutores e deixou outro com ferimentos graves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a força do impacto foi tão grande que um dos condutores ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele precisou ser desencarcerado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Outro condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Cambará.

A Polícia Civil de Cambará, o Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho e a equipe de Criminalística também estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

As causas do acidente são investigadas.