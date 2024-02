Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que uma grávida, de 20 anos, foi atropelada por um motociclista, no interior do Paraná. Veja logo abaixo.

O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Maringá e Cambé, no centro de Umuarama, noroeste do estado. A situação aconteceu durante a madrugada dessa sexta-feira (2).

As imagens são fortes. É possível que a mulher inicia a travessia quando é atingida pela moto. Segundo a Polícia Civil, o condutor não parou para prestar socorro e fugiu logo após a batida.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu, e encaminhada ao hospital Norospar, onde foi internada com escoriações e contusões.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar o motociclista que pode responder por lesão corporal e por omissão de socorro.

Veja o momento do acidente:

https://www.instagram.com/reel/C25H5O2ufN-/?igsh=bTA1anowZ3E5ODV6